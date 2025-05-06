Росія втратила перевагу у повітрі - речник ВМС Плетенчук про збиття двох Су-30 над морем

Літак Су-30. Фото ілюстративне: defence-ua

Росія втрачає контроль у повітрі над акваторіями Чорного та Азовського морів. Це пов'язано із тим, що ЗСУ почали успішно збивати винищувачі та розвіддрони РФ.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Втрата повітряного простору

У ВМС розповіли, що до збиття двох Су-30, Повітряний простір був єдиною зоною, де Росія мала повну перевагу над ЗСУ. Сили оборони контролювали акваторію, але загроза з повітря перетворювала море на сіру зону, оскільки перебувати там було небезпечно.

"Вони свої кораблі не могли завести, і ми відповідно вільно там оперувати теж не могли. Тому що в повітрі постійно знаходилася як винищувальна авіація, так і патрільна і розвідувальна. І якщо тенденція таких збиттів закріпиться то для росіян це буде серйозним викликом", — каже речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

У ВМС додають, що Росія проводить розвідку акваторії та узбережжя саме силами авіації, оскільки робити це наводними засобами у неї зараз немає можливості.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як вночі збивали шахеди. А також про фото наслідків вечірньої атаки.