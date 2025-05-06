Россия потеряла преимущество в воздухе - спикер ВМС Плетенчук о сбитии двух Су-30 над морем

Самолет Су-30. Фото иллюстративное: defence-ua

Россия теряет контроль в воздухе над акваториями Черного и Азовского морей. Это связано с тем, что ВСУ начали успешно сбивать истребители и разведдроны РФ.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Потеря воздушного пространства

В ВМС рассказали, что до сбития двух Су-30, воздушное пространство было единственной зоной, где у России было полное преимущество над ВСУ. Силы обороны контролировали акваторию, но угроза с воздуха превращала море в серую зону, поскольку находиться там было опасно.

"Они свои корабли не могли завести, и мы соответственно свободно там оперировать тоже не могли. Потому что в воздухе постоянно находилась как истребительная авиация, так и патрильная и разведывательная. И если тенденция таких сбитий закрепится то для россиян это будет серьезным вызовом", — говорит спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В ВМС добавляют, что Россия проводит разведку акватории и побережья именно силами авиации, поскольку делать это наводными средствами у неё сейчас нет возможности.

Напомним, недавно мы писали о том, как ночью сбивали шахеды. А также о фото последствий вечерней атаки.