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Головна Одеса Військові показали, як збивали шахеди над Одещиною цієї ночі

Військові показали, як збивали шахеди над Одещиною цієї ночі

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Дата публікації: 6 травня 2025 09:50
Атака дронами на Одещину — моряки ВМС збили 9 російських БпЛА (відео)
Збитий дрон. Фото ілюстративне: mind.ua

Вчора ввечері, 5 травня, ворог здійснив масовану атаку безпілотниками на Одещину. Однак завдяки злагодженій роботі бійців протиповітряної оборони чимало ''шахедів'' не долетіли до своїх цілей.

Відео з знищенням ворожих дронів поділилися Військово-морські сили України.

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Ворожі дрони підлетіли до Одещини з акваторії Чорного моря вчора близько 22:00. Сили протиповітряної оборони вчасно помітили безпілотники, а мобільні вогневі групи та зенітники почали відпрацьовувати по БпЛА. В результаті 9 ''шахедів'' супротивника було знищено.

"За ніч на рахунку наших військових моряків збиття 9 ворожих "шахедів". Дякую за професійну та злагоджену роботу. Ворогу нас нездолати!" — йдеться у повідомленні військових моряків.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про фото з наслідками атаки. А також про знищення двох російських літаків над морем.

Одеса ВМС Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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