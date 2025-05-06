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Появились фото последствий ночной атаки на Одесчину

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Дата публикации 6 мая 2025 09:20
Вечером 5 мая Россия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками из морской акватории — Василий Гуляев
Разрушенный дом. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 6 мая Россия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками из морской акватории, есть погибший. В результате обстрела поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры в Черноморской ОТГ.

Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев и Одесская областная прокуратура.

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Последствия атаки

В результате вражеской атаки в Одесском районе погиб 29-летний местный житель — мужчина получил смертельные термические ожоги из-за обрыва линии электропередач. Еще один пострадавший, 19-летний парень, был госпитализирован с отравлением продуктами горения. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, складские помещения предприятия и автомобили.

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Поврежден забор. Фото: Одесская областная прокуратура
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Разрушение Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
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Поврежденный дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Атака на Черноморскую ОТГ

В результате атаки в Одесской области повреждено здание, где жили два человека с первой группой инвалидности. Мэр Черноморска отметил, что, к счастью, родственники их вовремя отвели в укрытие, поэтому обошлось без жертв. В нескольких домах выбиты окна. Коммунальные службы уже готовятся к восстановлению.

"Слава Богу, их здесь не было, они были в убежище. Спасибо родственникам, что они их забрали в убежище. С кем воюют российские агрессоры? Мы видим, что с мирными людьми",— говорит городской голова Черноморска Василий Гуляев.

Коммунальные службы уже готовятся к описанию повреждений и восстановлению.

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Поврежденный дом. Фото: Василий Гуляев в соцсети

Атака вечером 5 мая

Вечером 5 мая РФ атаковала Одесский район дронами из акватории Черного моря. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. В одном из домов найдено тело погибшего человека. Информацию о пострадавших еще уточняют, правоохранители фиксируют все последствия обстрела.

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Поврежденное домовладение. Фото: Одесская областная прокуратура
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После прилета. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе раздавались взрывы. А также об уничтожении двух российских самолетов над морем.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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