Ввечері 5 травня Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками з морської акваторії — Василь Гуляєв

Зруйнований будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

В ніч проти 6 травня Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками з морської акваторії, є загиблий. Внаслідок обстрілу пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури у Чорноморській ОТГ.

Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв та Одеська обласна прокуратура.

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Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки в Одеському районі загинув 29-річний місцевий мешканець — чоловік отримав смертельні термічні опіки через руйнацію лінії електропередач. Ще один постраждалий, 19-річний хлопець, був госпіталізований із отруєнням продуктами горіння. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад, складські приміщення підприємства та автомобілі.

Пошкоджений паркан. Фото: Одеська обласна прокуратура

Руйнування Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пошкоджений будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Атака на Чорноморську ОТГ

Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено житло, де мешкали двоє людей з першою групою інвалідності. Мер Чорноморська зазначив, що, на щастя, родичі їх вчасно відвели в укриття, тож обійшлося без жертв. У кількох будинках вибиті вікна. Комунальні служби вже готуються до відновлення.

"Слава Богу, їх тут не було, вони були в сховищі. Дякую родичам, що вони їх забрали в сховище. З ким воюють російські агресори? Ми бачимо, що з мирними людьми", — каже міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

Комунальні служби вже готуються до опису пошкоджень та відновлення.

Пошкоджений будинок. Фото: Василь Гуляєв у соцмережі

Атака ввечері 5 травня

Ввечері 5 травня РФ атакувала Одеський район дронами з акваторії Чорного моря. В деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. Інформацію щодо постраждалих ще уточнюють, правоохоронці фіксують усі наслідки обстрілу.

Пошкоджене домоволодіння. Фото: Одеська обласна прокуратура

Після прильоту. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі лунали вибухи. А також про знищення двох російських літаків над морем.