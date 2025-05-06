Ввечері 5 травня Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками з морської акваторії — Василь Гуляєв

З'явилися фото наслідків нічної атаки на Одещину
В ніч проти 6 травня Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками з морської акваторії, є загиблий. Внаслідок обстрілу пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури у Чорноморській ОТГ.
Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв та Одеська обласна прокуратура.
Наслідки атаки
Внаслідок ворожої атаки в Одеському районі загинув 29-річний місцевий мешканець — чоловік отримав смертельні термічні опіки через руйнацію лінії електропередач. Ще один постраждалий, 19-річний хлопець, був госпіталізований із отруєнням продуктами горіння. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад, складські приміщення підприємства та автомобілі.
Атака на Чорноморську ОТГ
Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено житло, де мешкали двоє людей з першою групою інвалідності. Мер Чорноморська зазначив, що, на щастя, родичі їх вчасно відвели в укриття, тож обійшлося без жертв. У кількох будинках вибиті вікна. Комунальні служби вже готуються до відновлення.
"Слава Богу, їх тут не було, вони були в сховищі. Дякую родичам, що вони їх забрали в сховище. З ким воюють російські агресори? Ми бачимо, що з мирними людьми", — каже міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.
Комунальні служби вже готуються до опису пошкоджень та відновлення.
Атака ввечері 5 травня
Ввечері 5 травня РФ атакувала Одеський район дронами з акваторії Чорного моря. В деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. Інформацію щодо постраждалих ще уточнюють, правоохоронці фіксують усі наслідки обстрілу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі лунали вибухи. А також про знищення двох російських літаків над морем.
Читайте Новини.LIVE!