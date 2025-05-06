Атака дронами в Одесской области — моряки ВМС сбили 9 российских БпЛА (видео)

Сбитый дрон. Фото иллюстративное: mind.ua

Вчера вечером, 5 мая, враг совершил массированную атаку беспилотниками на Одесскую область. Однако благодаря слаженной работе бойцов противовоздушной обороны немало ''шахедов'' не долетели до своих целей.

Видео с уничтожением вражеских дронов поделились Военно-морские силы Украины.

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Подробности боя

Вражеские дроны подлетели к Одесской области из акватории Черного моря вчера около 22:00. Силы противовоздушной обороны вовремя заметили беспилотники, а мобильные огневые группы и зенитчики начали отрабатывать по БпЛА. В результате 9 ''шахедов'' противника были уничтожены.

"За ночь на счету наших военных моряков сбитие 9 вражеских "шахедов". Спасибо за профессиональную и слаженную работу. Врагу нас не одолеть!" — говорится в сообщении военных моряков.

Напомним, недавно мы писали о фото с последствиями атаки. А также об уничтожении двух российских самолетов над морем.