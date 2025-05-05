Військовий ЗСУ з Миколаївщини забив сокирою літню мешканку Ананьївської ОТГ через суперечку на політичні теми.

Сокира у крові. Фото ілюстративне: istockphoto.com / Дмитро Дієдов

Військовий з Миколаєвщини до смерті забив сокирою літню мешканку Ананьївської ОТГ через суперечку на політичні теми. Після чого обікрав жертву, поїхав до свого приятеля та напився горілки.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Миколаєвщини час від часу приїздив до літньої мешканки села Жеребкове Ананьївського району та за гроші допомагав їй по господарству. Одного дня службовець залишився в жінки на ніч, однак між ними спалахнув конфлікт через те, що її донька проживає на території РФ. Пыд час запеклої суперечки чоловік схопив сокиру та вдарив власницю приміщення обухом по голові. Потерпіла впала на ліжко у непритомному стані, після чого нападник, як він пізніше заявив на суді, "по інерції" наніс ще один удар та переломив постраждалій череп. Після вбивства фігурант ошукав приміщення та викрав 3110 гривень, мобільний телефон Sigma вартістю 510 гривень, сів на велисипед "Либідь", який належав жертві, та поїхав до свого приятеля. Знайомий сходив до крамниці за горілкою, і вони довго вживали алкоголь.

Після свого затримання фігурант на суді пояснив, що вбивати наміру не мав. За його словами, він позичив велосипед, аби поїхати до аптеки для потерпілої, а викрадені гроші жертва йому і так була винна за роботи по домогосподарству.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.1 ст.115, ч.4 ст.185 КК України (крадіжка та вбивство). Щире каяття не допомогло військовому, оскільки він раніше був судимий за грабіж. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який вкрав телефон та втік. А також про хлопця, який не з'явився до ТЦК.