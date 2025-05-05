Военный ВСУ с Николаевщины забил топором пожилую жительницу Ананьевской ОТГ из-за спора на политические темы.

Топор в крови. Фото иллюстративное: istockphoto.com / Дмитрий Диедов

Военный с Николаевщины насмерть забил топором пожилую жительницу Ананьевской ОТГ из-за спора на политические темы. После чего обокрал жертву, поехал к своему приятелю и напился водки.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Николаевщины время от времени приезжал к пожилой жительнице села Жеребково Ананьевского района и за деньги помогал ей по хозяйству. Однажды служащий остался у женщины на ночь, однако между ними разразился конфликт из-за того, что ее дочь проживает на территории РФ. В ходе ожесточенного спора мужчина схватил топор и ударил обладательницу помещения обухом по голове. Потерпевшая упала на кровать в бессознательном состоянии, а нападающий, как он позже заявил на суде, "по инерции" нанес еще один удар и проломил ей череп. После убийства фигурант обыскал помещение и похитил 3110 гривен, мобильный телефон Sigma стоимостью 510 гривен, сел на принадлежавший жертве велосипед "Лебедь" и поехал к своему приятелю. Тот сходил в магазин за водкой и они долго употребляли алкоголь.

После своего задержания фигурант на суде объяснил, что совершать убийство не собирался. По его словам, велосипед он одолжил, чтобы поехать в аптеку для потерпевшей, а похищенные деньги жертва ему и так была должна за работы по домохозяйству.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.1 ст.115, ч.4 ст.185 УК Украины (кража и убийство). Искреннее раскаяние не помогло военному, поскольку он ранее был судим за грабеж. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который украл телефон и сбежал. А также о парне, который не явился в ТЦК.