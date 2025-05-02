У Миколаєві затримали чоловіка, який намагався за гроші вирішити проблему мобілізованого із ТЦК

Працівники ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

Мешканець Миколаєва запропонував родичам мобілізованого чоловіка "вирішити питання" із ТЦК, аби призовника відпустили. Однак під час одержання коштів за таку послугу його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, фігуранти вимагали гроші у родичів чоловіка, якого доставили до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Поки близькі призовника чекали результату, до них підійшов цивільний та запропонував за хабар "вирішити питання". Він повідомив, що має знайомих серед посадовців ТЦК та за 4,5 тис. доларів США домовиться, щоб їх родича відпустили додому. Правоохоронці затримали ділка під час отримання коштів.

Вилучені гроші. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який не явився до ТЦК за повісткою. А також про поліцейську, яка збила дівчинку.