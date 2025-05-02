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Закрити питання з ТЦК недорого — у Миколаєві затримали ділка

2 травня 2025 12:17
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
У Миколаєві затримали чоловіка, який намагався за гроші вирішити проблему мобілізованого із ТЦК
Працівники ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Мешканець Миколаєва запропонував родичам мобілізованого чоловіка "вирішити питання" із ТЦК, аби призовника відпустили. Однак під час одержання коштів за таку послугу його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, фігуранти вимагали гроші у родичів чоловіка, якого доставили до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Поки близькі призовника чекали результату, до них підійшов цивільний та запропонував за хабар "вирішити питання". Він повідомив, що має знайомих серед посадовців ТЦК та за 4,5 тис. доларів США домовиться, щоб їх родича відпустили додому. Правоохоронці затримали ділка під час отримання коштів.

Миколаївець пропонував "вирішити питання" із ТЦК за 4,5 тисяч - фото 1
Вилучені гроші. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який не явився до ТЦК за повісткою. А також про поліцейську, яка збила дівчинку.

Одеса Миколаїв Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
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