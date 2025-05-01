Полицейская в Одесской области наехала на машине на 7-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу.

Полицейское авто. Фото иллюстартивное: Львовский городской совет

Полицейская в Одесской области на машине сбила 7-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу. Ребенок получил незначительные повреждения, а на женщину составили административный протокол.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

ДТП произошло в городе Татарбунары. Установлено, что сотрудница полиции совершила наезд на 7-летнюю местную девочку, когда та пересекала дорогу по пешеходному переходу. Ребенка осмотрели врачи, она получила незначительные ссадины, и была отпущена домой. Проверка женщины на состояние опьянения показала, что она была трезвая.

Какое наказание грозит

В отношении полицейской составлены административные материалы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства) и ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе полис обязательного страхования) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит 850 гривен штрафа или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

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