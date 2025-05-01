Поліцейська на Одещині наїхала автівкою на 7-річну дівчинку, яка йшла пішохідним переходом.

Поліцейське авто. Фото ілюстартивне: Львівська міська рада

Поліцейська на Одещині збила автівкою 7-річну дівчинку, яка йшла пішохідним переходом. Дитина отримала незначні ушкодження, а на жінку склали адміністративний протокол.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

ДТП сталося в місті Татарбунари. Встановлено, що співробітниця поліції здійснила наїзд на 7-річну місцеву дівчинку, коли та перетинала дорогу по пішохідному переходу. Дитину оглянули лікарі, вона отримала незначні садна, і була відпущена додому. Перевірка водійки на стан сп’яніння показала, що вона була твереза.

Яке покарання загрожує

Відносно водійки складено адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі поліс обов’язкового страхування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй загрожує 850 гривень штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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