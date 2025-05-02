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Закрыть вопрос с ТЦК недорого — в Николаеве задержали дельца

2 мая 2025 12:17
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Николаеве задержали мужчину, который пытался за деньги решить проблему мобилизованного из ТЦК
Сотрудники ГБР. Фото: Государственное бюро расследований
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Житель Николаева предложил родственникам мобилизованного мужчины "решить вопрос" с ТЦК, чтобы призывника отпустили. Однако во время получения средств за такую услугу его задержали правоохранители.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, фигуранты требовали деньги у родственников мужчины, которого доставили в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Пока близкие призывника ждали результата, к ним подошел гражданский и предложил за взятку "решить вопрос". Он сообщил, что у него есть знакомые среди должностных лиц ТЦК и за 4,5 тыс. долларов США можно договориться, чтобы их родственника отпустили домой. Правоохранители задержали дельца во время получения средств.

Николаевец предлагал "решить вопрос" с ТЦК за 4,5 тысяч - фото 1
Изъятые деньги. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который не явился в ТЦК по повестке. А также о полицейской, которая сбила девочку.

Одесса Николаев Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
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