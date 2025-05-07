В РФ нещодавно вводили план "Ковер", аби убезпечити тактичну авіацію від дронів ЗСУ - Братчук

Літаки РФ. Фото ілюстративне: Defense Express

Останнім часом Росія намагається убезпечити не тільки свої військові кораблі шляхом їх разосередження, але й тактичну авіацію. Оскільки українські дрони здатні завдавати удари не лише по судах, але й успішно вражати ворожі літаки.

Про це в рамках телемарафону "Єдині новини" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Нещодавно у Ямало-Ненецькому окрузі РФ було оголошено так званий план "Ковер" через загрозу застосування дронів ЗСУ. Це особливий режим в авіації, який вводиться при появі в небі невідомих літаючих об'єктів.

"Власне чому безпілотники не можуть розвернутися і летіти по аеродромній військовій інфраструктурі РФ. Тим більше якщо це знаходиться не десь там далеко в Сибіру, а хоча би трошечки ближче. Україна сьогодні максимально використовує бойові спроможності, які відповідають сучасним технологіям", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Сергій Братчук також зазначив, що знищення військового потенціалу посилить позиції України та може надати шанс на "справедливий мир".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія втрачає переваги у повітрі. А також про знищення двох російських літаків над морем.