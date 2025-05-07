В РФ недавно вводили план "Ковер" чтобы обезопасить тактическую авиацию от дронов ВСУ - Братчук

Самолеты РФ. Фото иллюстративное: Defense Express

В последнее время Россия пытается обезопасить не только свои военные корабли путем их рассредоточения, но и тактическую авиацию. Поскольку украинские дроны способны как наносить удары по судам, так и успешно поражать вражеские самолеты.

Об этом в рамках телемарафона "Єдині новини" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Недавно в Ямало-Ненецком округе РФ был объявлен так называемый план "Ковер" из-за угрозы применения дронов ВСУ. Это особый режим в авиации, который вводится при появлении в небе неизвестных летающих объектов.

"Собственно почему беспилотники не могут развернуться и лететь по аэродромной военной инфраструктуре РФ. Тем более если это находится не где-то там далеко в Сибири, а хотя бы немножечко ближе. Украина сегодня максимально использует боевые возможности, которые соответствуют современным технологиям",— говорит спике Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Сергей Братчук также отметил, что уничтожение военного потенциала усилит позиции Украины и может предоставить шанс на "справедливый мир".

Напомним, недавно мы писали о том. что Россия теряет преимущества в воздухе. А также об уничтожении двух российских самолетов над морем.