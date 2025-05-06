РФ использует Крым как военную базу и обстреливает с него Украину баллистическими ракетами, — спикер ВМС Плетенчук

Военные в Крыму. Фото иллюстративное: Associated Press

Россия использует оккупированный Крым как огромную военную базу. Ведь именно на полуострове размещается значительная часть ресурсов, которые РФ постоянно перебрасывает к линии фронта.

Об этом в рамках телемарафона "Єдині новини" рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Крым как военная база

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отметил, что оккупанты используют оккупированный полуостров для обеспечения группировок на юге Украины. По его словам, в Крыму размещены аэродромы, склады, топливо, войска и медицинские мощности.

"Туда также вывозят раненых, некоторые подразделения там проходят восстановление, регенерацию. Крым в основном используют как раз в военных целях. Именно поэтому почти каждую ночь там что-то происходит и что-то взрывается. И это не случайность, ведь там очень много военных объектов. И они вложили немало средств в развитие военной инфраструктуры Крыма",— говорит спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

В ВМС также добавляют, что именно из Крыма осуществляются обстрелы украинской территории баллистическими ракетами. Кроме того, на оккупированном полуострове базируется значительная часть авиации РФ.

Напомним, недавно мы писали о том. что Россия теряет преимущества в воздухе. А также о том, как ночью сбивали шахеды.