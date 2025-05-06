РФ використовує Крим як військову базу та обстрілює з нього Україну балістичними ракетами, — речник ВМС Плетенчук

Військові в Криму. Фото ілюстративне: Associated Press

Росія використовує окупований Крим як величезну військову базу. Адже саме на півострові розміщується значна частина ресурсів, які РФ постійно перекидає до лінії фронту.

Про це в рамках телемарафону "Єдині новини" розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Крим як військова база

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що окупанти використовують окупований півострів для забезпечення угруповань на півдні України. За його словами, у Криму розміщені аеродроми, склади, пальне, війська та медичні потужності.

"Туди також вивозять поранених, деякі підрозділи там проходять відновлення, регенерацію. Крим здебільшого використовують якраз у військових цілях. Саме тому майже щоночі там щось відбувається та щось вибухає. І це не випадковість, адже там дуже багато військових об'єктів. І вони вклали чимало коштів у розбудови військової інфраструктури Криму",— каже речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

У ВМС також додають, що саме з Криму здійснюються обстріли української території балістичними ракетами. Крім того, на окупованому півострові базується значна частина авіації РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те. що Росія втрачає переваги у повітрі. А також про те, як вночі збивали шахеди.