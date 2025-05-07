В Крыму более 150 военных объектов, по которым бьют ВСУ — под угрозой и Крымский мост

Военные в Крыму. Фото иллюстративное: REUTERS

Из-за систематического уничтожения военной инфраструктуры оккупированного Крыма многие переселенцы из РФ начали оттуда выезжать. В связи с этим Керченский мост, который также является потенциальным объектом, постоянно перегружен.

Об этом сообщил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью журналистке Даше Щасливой.

Реклама

Читайте также:

Уничтожение военной инфраструктуры

Часть россиян, которые за последние 10 лет переехали в Крым, сейчас в панике пакуют чемоданы и бегут, испугавшись ударов ВСУ. Полковник запаса Роман Свитан считает, что впоследствии удастся уничтожить все военные объекты Крыма, которых там более 150.

"Идет подготовка к уничтожению всех военных объектов в Крыму. Керченский мост — не просто инфраструктурный объект. Это стационарный военный узел, как и еще около 150 таких точек по всему полуострову", — говорит полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он добавил, что в момент украинских атак движение через мост замирает, поскольку пропускная способность путепровода не справляется с количеством автомобилей.

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия теряет преимущества в воздухе. А также о том, как РФ спасает тактическую авиацию.