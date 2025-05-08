РФ проводить ротації та готується до наступу під виглядом перемир'я на травневі свята - Братчук

Військові РФ. Фото ілюстративне: Слово і діло

На лінії фронту, зокрема і на півдні, РФ не дотримується режиму тиші. Крім того, Росія користується так званим перемир'ям аби підтягнути реезрви та підготуватися до наступальних дій.

Про це в рамках марафону "Єдині новини" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Під виглядом перемир'я

Під час оголошеного РФ перемир'я на травневі свята, ворог призупинив обстріли тилових українських міст, проте підготувався до нових штурмових дій. Росіяни провели ротації, перегрупувалися та підвезли на бойові позиції більше боєкомплекту.

"Якщо шахеди або ракети не летять по Україні це не означає що фронт зупинився, що там тихо. Ми бачимо що ворог намагається те великоднє лукавство від Путіна подовжити на найближчі 3 доби для того щоб скористатися вікном можливостей: підтягнути резерви, провести ротацію підрозділів та підтягнути БК", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що Збройні сили сторона фіксують усі переміщення ворога та готові відбити будь-які атаки.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про про те, як морпіхи відбили ворожий наступ. А також про те, чому росіяни біжать із Криму.