Крим сьогодні фактично перетворено на тир для Сил оборони України — речник ВМС ЗСУ Плетенчук

Військові РФ. Фото ілюстративне: Главком

Крим сьогодні фактично перетворено на тир для Сил оборони України. ЗСУ продовжують системно знищувати військові об'єкти на півострові, і цей процес триватиме до повного звільнення.

Про це розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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За словами Дмитра Плетенчука, росіяни вибудували в Криму ще більш щільну систему ППО, ніж навіть у самій Росії. Однак, попри це, українська розвідка та сили оборони регулярно досягають результатів та вражають військові об'єкти півострова. Зокрема й РЛС, запчастини до яких РФ зараз не може придбати через санкції.

"База комплектуючих в них не російського виробництва, і доволі складно їм деякі елементи купляти. А через роздутий російський ВПК такі товари випускаються невеликими наклепами. Це не непробивний бастіон, яким його намагаються уявити", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук додав, що удари по військовій інфраструктурі Криму будуть тривати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що під виглядом перемир'я Росія готується до наступу. А також про те, чому росіяни біжать із Криму.