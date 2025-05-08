Крым сегодня фактически превращен в тир для Сил обороны Украины — спикер ВМС ВСУ Плетенчук

Военные РФ. Фото иллюстративное: Главком

Крым сегодня фактически превращен в тир для Сил обороны Украины. ВСУ продолжают системно уничтожать военные объекты на полуострове, и этот процесс будет продолжаться до полного освобождения.

Об этом рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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По словам Дмитрия Плетенчука, россияне выстроили в Крыму еще более плотную систему ПВО, чем в самой России. Однако, несмотря на это, украинская разведка и силы обороны регулярно достигают результатов и поражают военные объекты полуострова. В том числе и РЛС, запчасти к которым РФ сейчас не может приобрести из-за санкций.

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"База комплектующих у них не российского производства и довольно сложно им некоторые элементы покупать. А из-за раздутого российского ВПК такие товары выпускаются небольшими наклепами. Это не непробиваемый бастион, каким его пытаются представить",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук добавил, что удары по военной инфраструктуре Крыма будут продолжаться.

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Напомним, недавно мы писали о том, что под видом перемирия Россия готовится к наступлению. А также о том, почему россияне бегут из Крыма.