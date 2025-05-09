ГУР показало нові морські дрони — наскільки вони потужні

Новий вид морського дрона. Фото: ГУР

Головне управління розвідки почало використовувати нові типи морських безпілотних дрононосців для ударних операцій у Чорному морі. Вони здатні нести на собі до чотирьох контейнерів із FPV.

Кадри з бойовими платформами були показані у документальному фільмі Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів".

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На ексклюзивних кадрах кінофільму було показано одразу два морські дрони, які мають значні конструктивні відмінності від вже звичних Magura v5. Перший з них використовує звичайний човновий двигун з лопастями замість водометів та може нести чотири контейнери з готовими до запуску FPV. Друга безіменна модель має зовсім іншу форму корпусу та оснащення пусковою установкою для такої ж кількості ударних безпілотників.

Новий носій дронів. Фото: ГУР

На що здатні дрони

Морські платформи несуть від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу — повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об’єднані штучним інтелектом зразка НАТО. На обох видах носіїв можна помітити антени супутникового інтернету Starlink, що дозволяє розширити радіус бойової роботи морських безпілотників.

Система спостереження. Фото: ГУР

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відбиття ворожої атаки за допомогою дронів. А також про знищення російських літаків.