ГУР показало нові морські дрони — наскільки вони потужні

ГУР показало нові морські дрони ЗСУ — на що вони здатні
Головне управління розвідки почало використовувати нові типи морських безпілотних дрононосців для ударних операцій у Чорному морі. Вони здатні нести на собі до чотирьох контейнерів із FPV.
Кадри з бойовими платформами були показані у документальному фільмі Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів".
Нові дрононосці
На ексклюзивних кадрах кінофільму було показано одразу два морські дрони, які мають значні конструктивні відмінності від вже звичних Magura v5. Перший з них використовує звичайний човновий двигун з лопастями замість водометів та може нести чотири контейнери з готовими до запуску FPV. Друга безіменна модель має зовсім іншу форму корпусу та оснащення пусковою установкою для такої ж кількості ударних безпілотників.
На що здатні дрони
Морські платформи несуть від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу — повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об’єднані штучним інтелектом зразка НАТО. На обох видах носіїв можна помітити антени супутникового інтернету Starlink, що дозволяє розширити радіус бойової роботи морських безпілотників.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про відбиття ворожої атаки за допомогою дронів. А також про знищення російських літаків.
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