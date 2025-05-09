ГУР показало новые морские дроны — насколько они мощные

Новый вид морского дрона. Фото: ГУР

Главное управление разведки начало использовать новые типы морских беспилотных дрононосцев для ударных операций в Черном море. Они способны нести на себе до четырех контейнеров с FPV.

Кадры с боевыми платформами были показаны в документальном фильме Артема Шевченко "Морской бой. Эпоха дронов".

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На эксклюзивных кадрах кинофильма были показаны сразу два морских дрона, которые имеют значительные конструктивные отличия от уже привычных Magura v5. Первый из них использует обычный лодочный двигатель с лопастями вместо водометов и может нести четыре контейнера с готовыми к запуску FPV. Вторая безымянная модель имеет совсем другую форму корпуса и оснащение пусковой установкой для такого же количества ударных беспилотников.

Новый носитель дронов, фото: ГУР

На что способны дроны

Морские платформы несут от 500 до 3000 килограммов вооружения различного типа — воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО. На обоих видах носителей можно заметить антенны спутникового интернета Starlink, что позволяет расширить радиус боевой работы морских беспилотников.

Система наблюдения. Фото: ГУР

Напомним, недавно мы писали об отражении вражеской атаки с помощью дронов. А также об уничтожении российских самолетов.