ГУР показало новые морские дроны — насколько они мощные

ГУР показало новые морские дроны ВСУ — на что они способны
Главное управление разведки начало использовать новые типы морских беспилотных дрононосцев для ударных операций в Черном море. Они способны нести на себе до четырех контейнеров с FPV.
Кадры с боевыми платформами были показаны в документальном фильме Артема Шевченко "Морской бой. Эпоха дронов".
Новые дрононосцы
На эксклюзивных кадрах кинофильма были показаны сразу два морских дрона, которые имеют значительные конструктивные отличия от уже привычных Magura v5. Первый из них использует обычный лодочный двигатель с лопастями вместо водометов и может нести четыре контейнера с готовыми к запуску FPV. Вторая безымянная модель имеет совсем другую форму корпуса и оснащение пусковой установкой для такого же количества ударных беспилотников.
На что способны дроны
Морские платформы несут от 500 до 3000 килограммов вооружения различного типа — воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО. На обоих видах носителей можно заметить антенны спутникового интернета Starlink, что позволяет расширить радиус боевой работы морских беспилотников.
Напомним, недавно мы писали об отражении вражеской атаки с помощью дронов. А также об уничтожении российских самолетов.
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