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РФ передислоцировала ракетоносители с рейда в Черном море — куда

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Дата публикации 10 мая 2025 10:46
Российские корабли в Черном море 10 мая 2025 года
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро 10 мая ситуация на морях остается контролируемой. В Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствие вражеских кораблей, их россияне передислоцировали в пункт базирования в бухту порта в Новороссийске. В то же время в Средиземном море находятся три российских судна.

Об этом в субботу, 10 мая, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в Черном море

В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано. Однако в Средиземном море присутствуют три российских корабля. Один из них является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп этого судна — до 8 ракет.

Движение по Керченскому проливу не остановилось

За последние сутки через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли 7 гражданских судов, из них 4 продолжили путь в Босфор. В обратном направлении — к Азовскому морю — направились 6 судов, 5 из которых пришли со стороны Босфора.

Несмотря на требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), российская сторона продолжает выключать системы автоматической идентификации (AIS) на своих судах. Такие действия затрудняют мониторинг и создают дополнительные риски для навигации.

Напомним, ГУР показало новые морские дроны ВСУ и рассказали детали на что они способны. Также мы рассказывали, как Одесские рыцари уничтожают технику и силу врага.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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