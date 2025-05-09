Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Як Одеські лицарі знищують техніку та силу ворога (відео)

Як Одеські лицарі знищують техніку та силу ворога (відео)

Ua en ru
Дата публікації: 9 травня 2025 19:05
Одеські лицарі ЗСУ знищують ворога під Донецьком - відео
Запуск дрону. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Одеські військові продовжують успішно нищити техніку ворога на Торецькому напрямку. Цього разу під вогнем операторів дронів опинилася жива сила та автотранспорт супротивника.

Відео із кадрами бою виклали бійці  28-ї бригади ім. "Лицарів зимового походу".

Реклама
Читайте також:

Подробиці бою

На кадрах, якими поділилися одеські Лицарі зимового походу, можна побачити, як українська розвідка успішно виявляє переміщення автотранспорту ворога. А оператори БпЛА знищують його влучними ударами наземних та FPV-дронів. Крім того, на відео бійці успішно атакували й живу силу росіян, які переховувалися від ЗСУ у виритих у лісосмузі траншеях. Однак це їх не врятувало.

"Поки на "красной" площі ворог хизується технікою — реалії "нєпобедімої" російської армії на Торецькому напрямку зовсім інші. І ні, не через те, що окупанти слабкі, дурні чи малозабезпечені. Проти Лицарів нараз доволі серйозний противник, але і він отримує від наших воїнів стусанів", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські лицарі зупинили мотоциклетний штурм. А також про знищення ворожої техніки.

Одеса Новини Одеси дрони війна в Україні бій
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /