Одеські лицарі ЗСУ знищують ворога під Донецьком - відео

Як Одеські лицарі знищують техніку та силу ворога (відео)
Одеські військові продовжують успішно нищити техніку ворога на Торецькому напрямку. Цього разу під вогнем операторів дронів опинилася жива сила та автотранспорт супротивника.
Відео із кадрами бою виклали бійці 28-ї бригади ім. "Лицарів зимового походу".
Подробиці бою
На кадрах, якими поділилися одеські Лицарі зимового походу, можна побачити, як українська розвідка успішно виявляє переміщення автотранспорту ворога. А оператори БпЛА знищують його влучними ударами наземних та FPV-дронів. Крім того, на відео бійці успішно атакували й живу силу росіян, які переховувалися від ЗСУ у виритих у лісосмузі траншеях. Однак це їх не врятувало.
"Поки на "красной" площі ворог хизується технікою — реалії "нєпобедімої" російської армії на Торецькому напрямку зовсім інші. І ні, не через те, що окупанти слабкі, дурні чи малозабезпечені. Проти Лицарів нараз доволі серйозний противник, але і він отримує від наших воїнів стусанів", — йдеться у повідомленні військових.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські лицарі зупинили мотоциклетний штурм. А також про знищення ворожої техніки.
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