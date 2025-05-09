Одеські лицарі ЗСУ знищують ворога під Донецьком - відео

Запуск дрону. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Одеські військові продовжують успішно нищити техніку ворога на Торецькому напрямку. Цього разу під вогнем операторів дронів опинилася жива сила та автотранспорт супротивника.

Відео із кадрами бою виклали бійці 28-ї бригади ім. "Лицарів зимового походу".

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Подробиці бою

На кадрах, якими поділилися одеські Лицарі зимового походу, можна побачити, як українська розвідка успішно виявляє переміщення автотранспорту ворога. А оператори БпЛА знищують його влучними ударами наземних та FPV-дронів. Крім того, на відео бійці успішно атакували й живу силу росіян, які переховувалися від ЗСУ у виритих у лісосмузі траншеях. Однак це їх не врятувало.

"Поки на "красной" площі ворог хизується технікою — реалії "нєпобедімої" російської армії на Торецькому напрямку зовсім інші. І ні, не через те, що окупанти слабкі, дурні чи малозабезпечені. Проти Лицарів нараз доволі серйозний противник, але і він отримує від наших воїнів стусанів", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські лицарі зупинили мотоциклетний штурм. А також про знищення ворожої техніки.