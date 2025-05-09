Одесские рыцари ВСУ уничтожают врага под Донецком - видео

Запуск дрона. Фото иллюстрационное: armyinform.com.ua

Одесские военные продолжают успешно уничтожать технику врага на Торецком направлении. На этот раз под огнем операторов дронов оказалась живая сила и автотранспорт противника.

Видео с кадрами боя выложили бойцы 28-й бригады им. "Рыцарей зимнего похода".

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Подробности боя

На кадрах, которыми поделились одесские Рыцари зимнего похода, можно увидеть, как украинская разведка успешно обнаруживает перемещение автотранспорта врага. А операторы БпЛА уничтожают его точными ударами наземных и FPV-дронов. Кроме того, на видео бойцы успешно атаковали и живую силу россиян, которые скрывались от ВСУ в вырытых в лесополосе траншеях. Однако это их не спасло.

"Пока на "красной" площади враг щеголяет техникой — реалии "непобедимой" российской армии на Торецком направлении совсем другие. И нет, не потому, что оккупанты слабые, глупые или малообеспеченные. Против Рыцарей сейчас довольно серьезный противник, но и он получает от наших воинов пинков", — говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесские рыцари остановили мотоциклетный штурм. А также об уничтожении вражеской техники.