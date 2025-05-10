Чи дотримуються росіяни перемир'я в Чорному морі — коментар Андрія Риженка

Запуск ракети з корабля. Фото: ілюстративне: росЗМІ

Війна на морі триває, хоч і не так помітно, як на суходолі. Наразі в акваторії Чорного моря не спостерігається активного застосування сил Росії. Проте говорити про перемир’я — зарано, адже РФ просто зменшила інтенсивність ударів.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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У Чорному морі затишшя

За його словами, попри відносну тишу на морському напрямку, війна там не припинилась. Наразі у Чорному морі просто тимчасове затишшя.

"На морі ситуація особлива. Це не як на суходолі, де війська стоять один напроти одного й щодня ведуть бої. У морі цього не видно, але це зовсім не означає, що там панує перемир’я", — наголосив Риженко.

Він пояснив, що наразі не зафіксовано активного використання російських сил на морі, хоча зменшення бойової активності справді є. За словами експерта, ситуація на морі може змінитися в будь-який момент. Тому варто не втрачати пильності.

"Те, що росіяни використовують менше ударних дронів — це факт. Шахідів стало менше, але не варто думати, що це знак миру. Просто така тактика зараз", — додав військовий експерт.

Андрій Риженко також нагадав, що справжні бої точаться нині на суходолі — на Сумщині, Півдні, в Запорізькій області та на Сході. Саме там зараз найбільше загроз.

Нагадаємо, у Чорному морі не зафіксовано присутності ворожих кораблів, їх росіяни завели у бухту порту в Новоросійську. Також ми писали, що російські медіа й телеграм-канали повідомляють про загрозу удару по Кримському мосту.