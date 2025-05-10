F-16, Storm Shadow і страх Росії за Кримський міст: що відбувається на півострові

Пожежа на Кримському мосту. Фото ілюстративне: Maxar

В окупованому Криму помітно зросла паніка. Російські медіа й телеграм-канали повідомляють про загрозу удару по Кримському мосту. За їхніми словами, Україна нібито накопичила арсенал ракет і вже має на озброєнні винищувачі, які можуть завдати удару найближчим часом.

Про це в етері телепрограми "Фабрика новин" повідомив речник УДА Сергій Братчук.

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Росія активно розганяє страх у власному інформпросторі. За словами речника Української добровольчої, такі заяви — це спроба створити напруження, вигадати загрозу, а потім її "успішно" нейтралізувати, щоб похизуватися перед власним населенням.

"Кримський міст — це символ. Він збудований незаконно, з порушенням українського законодавства. Він має бути демонтований. І це обов’язково буде зроблено. Але зараз є інші, більш нагальні пріоритети", — заявив Братчук.

За його словами, першочерговим завданням наразі є посилення системи протиповітряної оборони та стабілізація фронту. Окрім цього, удар по мосту потребує ретельної підготовки.

"Ми не можемо дозволити собі просто вистрілити, не досягти результату, і дати ворогу підставу заявити, що "міст стоїть і буде стояти". Потрібна точність, ефективність і правильний момент", — додав він.

Охорона Кримського мосту

Братчук також наголосив, що Росія посилила охорону мосту ще з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення — в рази. Саме тому удар по мосту — питання не емоцій, а військової доцільності.

"Ми знаємо, що ворог готує ще багато інформаційних вкидів. Тому закликаємо українців не піддаватися паніці й не вірити фейковим повідомленням. Своє ми ще зробимо — у свій час", — додав речник УДА.



Нагадаємо, Крим сьогодні фактично перетворено на тир для Сил оборони України. Також ми писали, що на півострові розміщується значна частина ресурсів, які РФ постійно перекидає до лінії фронту.