Соблюдают ли россияне перемирие в Черном море — комментарий Андрея Рыженко

Запуск ракеты с корабля. Фото иллюстративное: росСМИ

Война на море продолжается, хотя и не так заметно, как на суше. Сейчас в акватории Черного моря не наблюдается активного применения сил России. Однако говорить о перемирии — рано, ведь РФ просто уменьшила интенсивность ударов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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В Черном море затишье

По его словам, несмотря на относительную тишину на морском направлении, война там не прекратилась. Сейчас в Черном море просто временное затишье.

"На море ситуация особая. Это не как на суше, где войска стоят друг напротив друга и ежедневно ведут бои. В море этого не видно, но это вовсе не означает, что там царит перемирие", — подчеркнул Рыженко.

Он пояснил, что пока не зафиксировано активного использования российских сил на море, хотя уменьшение боевой активности действительно есть. По словам эксперта, ситуация на море может измениться в любой момент. Поэтому стоит не терять бдительности.

"То, что россияне используют меньше ударных дронов — это факт. ''Шахедов'' стало меньше, но не стоит думать, что это знак мира. Просто такая тактика сейчас", — добавил военный эксперт.

Андрей Рыженко также напомнил, что настоящие бои идут сейчас на суше — на Сумщине, юге, в Запорожской области и на востоке. Именно там сейчас больше всего угроз.

Напомним, в Черном море не зафиксировано присутствия вражеских кораблей, их россияне завели в бухту порта в Новороссийске. Также мы писали, что российские медиа и телеграм-каналы сообщают об угрозе удара по Крымскому мосту.