Чорне море: атаки РФ, блокада портів і морська навігація

Суховантаж на рейді у Чорному морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, навіть попри часткове відновлення судноплавства. Росія продовжує атакувати українські порти та судна. Для повного повернення до нормальної навігації потрібно припинення бойових дій і серйозна підготовка з українського боку.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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Відновлення судноплавства у Чорному морі

За його словами, відновлення стабільного і безпечного судноплавства в Чорному морі залежить не тільки від України, але й від припинення ворожих дій з боку Російської Федерації.

"Нам потрібно чітко й жорстко формулювати свої вимоги. Передусім — це повне припинення атак на українські порти, зокрема на судна, які там перебувають. Учора знову був удар "Шахедами" по Одесі", — сказав експерт.

Відновлення навігації у Чорному морі

Риженко підкреслив, що для повноцінного відкриття морських маршрутів необхідно провести розвідку мін, відновити навігаційні знаки та забезпечити гарантії безпеки.

"Три роки не було навігації в Миколаєві, Очакові, Херсоні. Це означає, що потрібен час і ресурси для поновлення інфраструктури", — пояснив Андрій Риженко.

Ще одним викликом є гарантія того, що Росія не атакуватиме судна з кораблів, літаків або підводних човнів у відкритому морі.

"Ситуація парадоксальна: щоб відновити мир, Росії не треба нічого робити — лише припинити агресію", — додав він.

Він каже, що сьогодні навігація частково поновлена завдяки українській армії, але вона все ще під загрозою. Порти Миколаєва, Херсона та Очакова залишаються заблокованими, а безпекова ситуація на морі залишається складною.

Росія контролює більшу частину узбережжя

Андрій Риженко також зазначив, що попри зусилля українських сил оборони, 82% українського морського узбережжя з 2014 року контролюється Росією.

"З окупацією Криму, Приазов’я і частини Кінбурнського півострова, наші морські позиції суттєво ослабли", — зазначив Риженко.

Нагадаємо, 13 квітня у Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного російського ракетоносія. Також ми писали, що російські війська в ніч проти неділі атакували Україну дронами-камікадзе.