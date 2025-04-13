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Эксперт заявил, что Черное море до сих пор опасно для судоходства

13 апреля 2025 10:51
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Черное море: атаки РФ, блокада портов и морская навигация
Сухогруз на рейде в Черном море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Ситуация в Черном море остается напряженной, даже несмотря на частичное восстановление судоходства. Россия продолжает атаковать украинские порты и суда. Для полного возвращения к нормальной навигации нужно прекращение боевых действий и серьезная подготовка с украинской стороны.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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Восстановление судоходства в Черном море

По его словам, восстановление стабильного и безопасного судоходства в Черном море зависит не только от Украины, но и от прекращения враждебных действий со стороны Российской Федерации.

"Нам нужно четко и жестко формулировать свои требования. Прежде всего — это полное прекращение атак на украинские порты, в частности на суда, которые там находятся. Вчера снова был удар "Шахедами" по Одессе", — сказал эксперт.

Восстановление навигации в Черном море

Рыженко подчеркнул, что для полноценного открытия морских маршрутов необходимо провести разведку мин, восстановить навигационные знаки и обеспечить гарантии безопасности.

"Три года не было навигации в Николаеве, Очакове, Херсоне. Это означает, что нужно время и ресурсы для обновления инфраструктуры", — пояснил Андрей Рыженко.

Еще одним вызовом является гарантия того, что Россия не будет атаковать суда с кораблей, самолетов или подводных лодок в открытом море.

"Ситуация парадоксальная: чтобы восстановить мир, России не надо ничего делать — только прекратить агрессию", — добавил он.

Он говорит, что сегодня навигация частично восстановлена благодаря украинской армии, но она все еще под угрозой. Порты Николаева, Херсона и Очакова остаются заблокированными, а ситуация с безопасностью на море остается сложной.

Россия контролирует большую часть побережья

Андрей Рыженко также отметил, что несмотря на усилия украинских сил обороны, 82% украинского морского побережья с 2014 года контролируется Россией.

"С оккупацией Крыма, Приазовья и части Кинбурнского полуострова, наши морские позиции существенно ослабли", — отметил Рыженко.

Напомним, 13 апреля в Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного российского ракетоносителя. Также мы писали, что российские войска в ночь на воскресенье атаковали Украину дронами-камикадзе.

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