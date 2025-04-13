Ситуація у морях на 13 квітня: ракетоносії РФ у Середземному

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ранок 13 квітня приніс відносно спокійну картину на морях поблизу України. У Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного російського ракетоносія. Водночас у Середземному морі активність російського флоту зберігається.

Про це у неділю, 13 квітня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у морях

Згідно з оперативною інформацією на 06:00, у Чорному та Азовському морях ворожі бойові кораблі відсутні. Однак загроза з моря зберігається.

У Середземному морі перебувають три російські кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр". Їхній загальний залп може сягати до 26 ракет, що становить потенційну небезпеку.

Рух Керченською протокою

За останню добу Керченською протокою у напрямку Чорного моря пройшло 8 суден, з яких два попрямували в бік Босфору. Ще два судна вирушили до Азовського моря, прибувши з протоки Босфор.

Крім того, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах, що створює ризики для безпеки судноплавства.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти неділі атакували Україну дронами-камікадзе. Також ми писали, що на фронті за минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень.