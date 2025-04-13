Ситуация в морях на 13 апреля: ракетоносители РФ в Средиземном

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Утро 13 апреля принесло относительно спокойную картину на морях вблизи Украины. В Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного российского ракетоносителя. В то же время в Средиземном море активность российского флота сохраняется.

Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в морях

Согласно оперативной информации на 06:00, в Черном и Азовском морях вражеские боевые корабли отсутствуют. Однако угроза с моря сохраняется.

В Средиземном море находятся три российских корабля, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". Их общий залп может достигать до 26 ракет, что представляет потенциальную опасность.

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки через Керченский пролив в направлении Черного моря прошло 8 судов, из которых два направились в сторону Босфора. Еще два судна отправились в Азовское море, прибыв из пролива Босфор.

Кроме того, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих судах, что создает риски для безопасности судоходства.

Напомним, российские войска в ночь на воскресенье атаковали Украину дронами-камикадзе. Также мы писали, что на фронте за минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений.