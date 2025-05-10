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Британский военный предупреждает, что РФ может ударить по Одессе

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Дата публикации 10 мая 2025 14:20
Угроза наступления РФ на Одессу - комментарий Глена Гранта
Разрушенный Россией отель в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Угроза нового наступления России на юге Украины — реальна. И Одесса, по мнению военных экспертов, остается главной стратегической целью Кремля, оккупанты могут нанести удар неожиданно.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил британский полковник в отставке Глен Грант.

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Одесса в зоне опасности

По его словам, Одесса остается в зоне постоянной опасности. Он считает, что Кремль не отказался от планов захвата юга Украины.

"Я полностью согласен. Стратегия России абсолютно понятна: она стремится не столько к территориальному продвижению, сколько к контролю над Украиной", — заявил Грант.

Глен Грант отметил, что российское руководство не стремится оккупировать всю территорию Украины, в частности западные области. Зато для достижения своих целей им достаточно контроля над ключевыми регионами.

"Ей нужен рычаг влияния, и ключевым элементом этого является Одесса. Если России удастся захватить Одессу, она сможет эффективно задушить Украину — финансово, экономически и политически", — пояснил эксперт.

Наступление на Одессу возможно

Глен Грант также добавил, что угроза наступления на Одессу будет оставаться всегда. И самое опасное — это момент, когда враг может ударить тогда, когда этого меньше всего ожидают.

"Вполне возможно, что это произойдет именно тогда, когда этого будут ожидать меньше всего", — подытожил полковник.

Напомним, сейчас в акватории Черного моря не наблюдается активного применения сил России, однако говорить о перемирии — рано. Также мы писали, что в Черном море не зафиксировано присутствия вражеских кораблей, их россияне завели в бухту порта в Новороссийске.

россия Одесса Одесская область Новости Одессы війна наступление
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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