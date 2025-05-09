ЗСУ відбили наступ РФ на Херсонські острови - Братчук

Військові наступають. Фото ілюстративне: Європейська правда

Попри оголошене перемир'я, росіяни продовжують активізувати наступальні дії на півдні України, зокрема на Херсонщині. Однак успіхів військові РФ здобувають поки лише на інформаційному фронті.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі "Ранок.LIVE".

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Спроба наступу

Росіяни малою групою хотіли висадилися на дніпровські острови на Херсонщині. ЗСУ відбили спробу наступу та знищили ворожі штурмові підрозділи. Сергій Братчук додає, що атака супроводжувалася інформаційними вкидами пропагандистів РФ, які її намагалися масштабувати, однак реального успіху вона не мала.

"Ворог намагався захопити певну острівну частину. Ну раки подякували за те, що вони це спробовали зробити. На цьому все, а інформаційних вкидань було багато. Я думаю що протягом сьогоднышнього дня та наступного їх теж буде чимало",— каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук

Сергій Братчук додав, що останнім часом РФ намагалася розтягнути українські війська по фронту, однак зробити цього не вийшло.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Крим перетворився на мішень. А також про мінування Чорного моря.