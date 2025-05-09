ВСУ отбили наступление РФ на Херсонские острова - Братчук

Военные наступают. Фото иллюстративное: Европейская правда

Несмотря на объявленное перемирие, россияне продолжают активизировать наступательные действия на юге Украины, в частности на Херсонщине. Однако успехов военные РФ достигают пока только на информационном фронте.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Ранок.LIVE".

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Попытка наступления

Россияне малой группой хотели высадились на днепровские острова на Херсонщине. ВСУ отбили попытку наступления и уничтожили вражеские штурмовые подразделения. Сергей Братчук добавляет, что атака сопровождалась информационными вбросами пропагандистов РФ, которые ее пытались масштабировать, однако реального успеха она не имела.

"Враг пытался захватить определенную островную часть. Ну раки поблагодарили за то, что они это попытались сделать. На этом все, а информационных вбросов было много. Я думаю, что в течение сегодняшнего дня и следующего их тоже будет немало",— говорит спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук

Сергей Братчук добавил, что в последнее время РФ пыталась растянуть украинские войска по фронту, однако сделать этого не получилось.

Напомним, недавно мы писали о том, что Крым превратился в мишень. А также о минировании Черного моря.