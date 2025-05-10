Документы для пересечения границы с Румынией 2025: что нужно знать

Паромный пункт "Орловка". Фото иллюстративное: facebook/ferryorlivka

Путешественникам, которые путешествуют в Румынию на собственном авто, стоит подготовиться заранее. Отныне для пересечения границы нужно иметь не только стандартный пакет документов, но и новую справку. Ее отсутствие станет причиной для отказа во въезде. Проверять ее будут пограничники на месте.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра

В Румынии ввели новое правило для водителей из Украины. Если вы путешествуете на собственном авто, то без специальной справки пограничники могут не пустить вас в страну.

Речь идет о документе, подтверждающем техническое состояние автомобиля. Он удостоверяет, что машина исправна, соответствует требованиям безопасности, не имеет повреждений и не загрязняет окружающую среду. Такую справку выдает только официальная станция техобслуживания после полной проверки авто.

Для въезда в Румынию обязательно иметь следующие документы:

биометрический паспорт или паспорт с визой;

международное водительское удостоверение;

техпаспорт;

"Зеленую карту" (страховой полис);

доверенность (если авто не на ваше имя);

справку о техническом обслуживании.

Без хотя бы одного из этих документов вас могут развернуть на границе обратно в Украину.

Не стоит забывать и о запрещенных вещах. В Румынию нельзя ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, продукты животного происхождения без фабричной упаковки, крупные суммы наличных (более 10 000 евро без декларации), а также большие объемы алкоголя и табачных изделий.

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