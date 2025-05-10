Траса Одеса-Рені: трафік і затори на виїзд з країни

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 10 травня, з'явилася інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса-Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. А ось до Румунії добратися наразі нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години. Також спостерігаються черги на митному пункті.

Дорога до КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати, Холмське та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі змінюють пріоритети на перехресті вулиць Вадима Корженка та Троїцької. Також ми писали, що на проспекті Шевченка, 8/4 завершується капітальний ремонт житлового будинку, який тричі зазнавав ударів від армії РФ.