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Головна Одеса У центрі Одеси змінюється схема руху — що потрібно знати

У центрі Одеси змінюється схема руху — що потрібно знати

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Дата публікації: 10 травня 2025 16:18
Нові правила руху автомобілів в Одесі
В Одесі змінюється схема руху для авто. Фото: ОМР

В Одесі змінюють пріоритети на перехресті вулиць Вадима Корженка (колишня Осипова) та Троїцької. Це може вплинути на звичний маршрут багатьох водіїв. Водіям радять бути уважними й дотримуватися правил.

Про це у суботу, 11 травня, повідомили в Одеській міській раді

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

В Одесі змінюється пріоритетність доріг

За новою схемою головною дорогою буде вул. Корженка. Відповідно, вул. Троїцька стане другорядною, і водіям доведеться надавати перевагу транспорту, що рухається головною. Такі зміни впроваджують для поліпшення безпеки та зменшення кількості ДТП.

Міська влада закликає водіїв заздалегідь звернути увагу на оновлені знаки й розмітку, а також бути особливо уважними протягом перших днів після змін.

У центрі Одеси змінюється схема руху — що потрібно знати - фото 2
Зміна схеми руху в Одесі. Фото: ОМР

Штрафи за порушення ПДР

На фоні змін важливо нагадати про основні штрафи за порушення ПДР в Україні у 2025 році. Ось найпоширеніші з них:

  • Перевищення швидкості — від 340 до 1 700 грн, залежно від ступеня порушення. Камери фіксують автоматично.
  • Проїзд на червоне світло — 680 грн.
  • Неправильне паркування — від 340 грн, а у разі евакуації автомобіля — ще більше.
  • Їзда без ременя безпеки — 510 грн. 
  • Керування у нетверезому стані — від 17 000 грн і навіть позбавлення прав.

Щоб уникнути штрафів:

  • Дотримуйтеся швидкісного режиму — особливо на перехрестях, де змінюється організація руху.
  • Паркуйтеся лише у дозволених місцях, звертайте увагу на розмітку та знаки.
  • Завжди пристібайте ремінь безпеки — і просіть про це пасажирів.
  • Ніколи не сідайте за кермо після вживання алкоголю чи ліків, що впливають на реакцію.
  • Регулярно перевіряйте наявність штрафів, щоб не пропустити важливі повідомлення.
  • Будьте уважні на дорозі — нова схема руху та жорсткі штрафи вимагають дисципліни від кожного водія.

Нагадаємо, на цвинтарі "Західне" в Одесі планують провести капітальний ремонт дорожнього покриття. Також ми повідомляли, що на околиці Одеси, поблизу популярного пляжу Чорноморка, невідомі зливали господарсько-побутові стоки без будь-яких дозволів. 

Одеса штрафи Новини Одеси автомобіль водії правила дорожнього руху
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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