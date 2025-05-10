Нові правила руху автомобілів в Одесі

У центрі Одеси змінюється схема руху — що потрібно знати
В Одесі змінюють пріоритети на перехресті вулиць Вадима Корженка (колишня Осипова) та Троїцької. Це може вплинути на звичний маршрут багатьох водіїв. Водіям радять бути уважними й дотримуватися правил.
Про це у суботу, 11 травня, повідомили в Одеській міській раді.
В Одесі змінюється пріоритетність доріг
За новою схемою головною дорогою буде вул. Корженка. Відповідно, вул. Троїцька стане другорядною, і водіям доведеться надавати перевагу транспорту, що рухається головною. Такі зміни впроваджують для поліпшення безпеки та зменшення кількості ДТП.
Міська влада закликає водіїв заздалегідь звернути увагу на оновлені знаки й розмітку, а також бути особливо уважними протягом перших днів після змін.
Штрафи за порушення ПДР
На фоні змін важливо нагадати про основні штрафи за порушення ПДР в Україні у 2025 році. Ось найпоширеніші з них:
- Перевищення швидкості — від 340 до 1 700 грн, залежно від ступеня порушення. Камери фіксують автоматично.
- Проїзд на червоне світло — 680 грн.
- Неправильне паркування — від 340 грн, а у разі евакуації автомобіля — ще більше.
- Їзда без ременя безпеки — 510 грн.
- Керування у нетверезому стані — від 17 000 грн і навіть позбавлення прав.
Щоб уникнути штрафів:
- Дотримуйтеся швидкісного режиму — особливо на перехрестях, де змінюється організація руху.
- Паркуйтеся лише у дозволених місцях, звертайте увагу на розмітку та знаки.
- Завжди пристібайте ремінь безпеки — і просіть про це пасажирів.
- Ніколи не сідайте за кермо після вживання алкоголю чи ліків, що впливають на реакцію.
- Регулярно перевіряйте наявність штрафів, щоб не пропустити важливі повідомлення.
- Будьте уважні на дорозі — нова схема руху та жорсткі штрафи вимагають дисципліни від кожного водія.
Нагадаємо, на цвинтарі "Західне" в Одесі планують провести капітальний ремонт дорожнього покриття. Також ми повідомляли, що на околиці Одеси, поблизу популярного пляжу Чорноморка, невідомі зливали господарсько-побутові стоки без будь-яких дозволів.
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