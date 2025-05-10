Нові правила руху автомобілів в Одесі

В Одесі змінюється схема руху для авто. Фото: ОМР

В Одесі змінюють пріоритети на перехресті вулиць Вадима Корженка (колишня Осипова) та Троїцької. Це може вплинути на звичний маршрут багатьох водіїв. Водіям радять бути уважними й дотримуватися правил.

Про це у суботу, 11 травня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення міськради. Фото: скриншот

В Одесі змінюється пріоритетність доріг

За новою схемою головною дорогою буде вул. Корженка. Відповідно, вул. Троїцька стане другорядною, і водіям доведеться надавати перевагу транспорту, що рухається головною. Такі зміни впроваджують для поліпшення безпеки та зменшення кількості ДТП.

Міська влада закликає водіїв заздалегідь звернути увагу на оновлені знаки й розмітку, а також бути особливо уважними протягом перших днів після змін.

Зміна схеми руху в Одесі. Фото: ОМР

Штрафи за порушення ПДР

На фоні змін важливо нагадати про основні штрафи за порушення ПДР в Україні у 2025 році. Ось найпоширеніші з них:

Перевищення швидкості — від 340 до 1 700 грн, залежно від ступеня порушення. Камери фіксують автоматично.

Проїзд на червоне світло — 680 грн.

Неправильне паркування — від 340 грн, а у разі евакуації автомобіля — ще більше.

Їзда без ременя безпеки — 510 грн.

Керування у нетверезому стані — від 17 000 грн і навіть позбавлення прав.

Щоб уникнути штрафів:

Дотримуйтеся швидкісного режиму — особливо на перехрестях, де змінюється організація руху.

Паркуйтеся лише у дозволених місцях, звертайте увагу на розмітку та знаки.

Завжди пристібайте ремінь безпеки — і просіть про це пасажирів.

Ніколи не сідайте за кермо після вживання алкоголю чи ліків, що впливають на реакцію.

Регулярно перевіряйте наявність штрафів, щоб не пропустити важливі повідомлення.

Будьте уважні на дорозі — нова схема руху та жорсткі штрафи вимагають дисципліни від кожного водія.

Нагадаємо, на цвинтарі "Західне" в Одесі планують провести капітальний ремонт дорожнього покриття. Також ми повідомляли, що на околиці Одеси, поблизу популярного пляжу Чорноморка, невідомі зливали господарсько-побутові стоки без будь-яких дозволів.