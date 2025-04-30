Дорогу на Західному кладовищі в Одесі нарешті відремонтують - тендер

Одеське кладовище. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На цвинтарі "Західне" в Одесі планують провести капітальний ремонт дорожного покриття. Очікувана вартість робіт склала 18,7 мільйонів гривень, які виділять з бюджету міста.

Про це Новини.LIVE дізналися з тендеру на платформі електронних закупівель.

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Управління капітального будівництва Одеської міськради оголосило тендер на капітальний ремонт дорожнього покриття на цвинтарі "Західне". Очікувана вартість проєкту — 18 млн 731 тис. грн. Згідно з умовами, підрядник зобов'язаний виконати демонтаж старого асфальту та укладання нового, облаштування щебеневої подушки, встановлення нових бордюрів та водовідведення. Крім того, підприємець має забезпечити розмітку та благоустрій території.

Тендерна пропозиція. Фото: скриншот

Термін виконання робіт — до кінця 2025 року. Прийом заявок на участь відкритий до 6 травня 2025 року, а сам аукціон відбудеться того ж дня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нового заступника голови Одеської ОВА. А також про початок підготовки до наступного опалювального сезону.