Кабінет Міністрів України призначив начальника Одеського обласного ТЦК Юрія Пуйка заступником Олега Кіпера.

Юрій Пуйко. Фото: Волинська газета.

Уряд призначив Юрія Пуйка на посаду заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Нового чиновника ОВА у 2024 році було призначено начальником обласного ТЦК та СП.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Призначення Пуйка

Кабінет Міністрів України ухвалив ряд кадрових змін, які торкнулися і Одещини. Відтепер у очільника обласної військової адміністрації регіону новий заступник — керівник терцентрів комплектування Юрій Пуйко. Однак на офіційних сайтах Уряду та ОВА відповідне рішення поки не опубліковано. Ймовірно, з'явиться найближчим часом.

"Погоджено призначення: Пуйка Юрія Анатолійовича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації", — написав постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Додамо, чим саме Юрій Пуйко буде займатися в Одеській обласній військовій адміністрації поки невідомо.

Що відомо про Юрій Пуйка

Юрій Пуйко розпочав свою військову кар’єру у 1997 році. У 2018 він закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Після завершення навчання новий посадовець ОВА працював на посаді заступника комісара Волинського обласного військового комісаріату (з 2018 по 2019 рік). У 2020 році він спробував свої сили у політиці, балотуючись до Чернівецької обласної ради 8 скликання від "Аграрної партії України", проте не здобув успіху. У 2024 році Юрій Пуйко обійняв посаду начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про працівника ТЦК, який виключав призовників із реєстрів. А також про бронь від мобілізації у травні.