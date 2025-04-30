Кабинет Министров Украины назначил начальника Одесского областного ТЦК Юрия Пуйко заместителем Олега Кипера.

Юрий Пуйко. Фото: Волынская газета.

Правительство назначило Юрия Пуйко на должность заместителя главы Одесской областной военной администрации. Новый чиновник ОВА в 2024 году был назначен начальником областного ТЦК и СП.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Назначение Пуйко

Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых изменений, которые коснулись и Одесской области. Отныне у главы областной военной администрации региона новый заместитель — руководитель терцентров комплектования Юрий Пуйко. Однако на официальных сайтах правительства и ОВА соответствующее решение пока не опубликовано. Вероятно, появится в ближайшее время.

"Согласовано назначение: Пуйко Юрия Анатольевича заместителем председателя Одесской областной государственной администрации",— написал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Добавим, чем именно Юрий Пуйко будет заниматься в Одесской областной военной администрации, пока сообщают.

Что известно о Юрии Пуйко

Юрий Пуйко начал свою военную карьеру в 1997 году. В 2018 он окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. После завершения обучения новый чиновник ОВА работал в должности заместителя комиссара Волынского областного военного комиссариата (с 2018 по 2019 год). В 2020 году он попробовал свои силы в политике, баллотируясь в Черновицкий областной совет 8 созыва от "Аграрной партии Украины", однако не преуспел. В 2024 году Юрий Пуйко занял должность начальника Одесского областного Территориального центра комплектования.

Напомним, недавно мы писали о работнике ТЦК, который исключал призывников из реестров. А также о броне от мобилизации в мае.