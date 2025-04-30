Дорогу на Западном кладбище в Одессе наконец-то отремонтируют - тендер

Одесское кладбище. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На кладбище "Западное" в Одессе планируют провести капитальный ремонт дорожного покрытия. Ожидаемая стоимость работ составила 18,7 миллионов гривен, которые выделят из бюджета города.

Об этом Новини.LIVE узнали из тендера на платформе электронных закупок.

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Ремонт на кладбище

Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на капитальный ремонт дорожного покрытия на кладбище "Западное". Ожидаемая стоимость проекта — 18 млн 731 тыс. грн. Согласно условиям, подрядчик обязан выполнить демонтаж старого асфальта и укладку нового, обустройство щебеночной подушки, установку новых бордюров и водоотвода. Кроме того, предприниматель должен обеспечить разметку и благоустройство территории.

Тендерное предложение. Фото: скриншот

Срок выполнения работ — до конца 2025 года. Прием заявок на участие открыт до 6 мая 2025 года, а сам аукцион состоится в тот же день.

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