Одессу готовят к следующему отопительному сезону - проводят ремонт на сетях

Подготовка к отопительному сезону в Одессе уже началась
Одесские тепловики начали работы по подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону. Сейчас коммунальщики ремонтируют участок, который неоднократно подвергался повреждениям.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Ремонт на сетях
Сейчас специалисты работают над заменой магистральной сети диаметром 325 мм, а также заменой внутриквартальной коммуникации (219 мм). Объекты расположены под дорогой на проспекте Ярослава Мудрого. Необходимость проведения ремонта связана с неудовлетворительным состоянием тепловой трассы и регулярными повреждениями на указанном участке. В мероприятиях применяется техника, которую Одессе предоставили японские партнеры.
"Работы проводятся с помощью нового современного крана Kato CR250 грузоподъемностью 25 тонн и длиной стрелы до 40 метров, предоставленного предприятию в рамках сотрудничества с Jica (Япония)",— говорится в сообщении горсовета.
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