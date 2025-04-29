Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Подготовка к отопительному сезону в Одессе уже началась arrow

Подготовка к отопительному сезону в Одессе уже началась

29 апреля 2025 14:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одессу готовят к следующему отопительному сезону - проводят ремонт на сетях
Ремонт на сетях. Фото: Официальный канал города
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесские тепловики начали работы по подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону. Сейчас коммунальщики ремонтируют участок, который неоднократно подвергался повреждениям.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Ремонт на сетях

Сейчас специалисты работают над заменой магистральной сети диаметром 325 мм, а также заменой внутриквартальной коммуникации (219 мм). Объекты расположены под дорогой на проспекте Ярослава Мудрого. Необходимость проведения ремонта связана с неудовлетворительным состоянием тепловой трассы и регулярными повреждениями на указанном участке. В мероприятиях применяется техника, которую Одессе предоставили японские партнеры.

"Работы проводятся с помощью нового современного крана Kato CR250 грузоподъемностью 25 тонн и длиной стрелы до 40 метров, предоставленного предприятию в рамках сотрудничества с Jica (Япония)",— говорится в сообщении горсовета.

Одесса уже готовится к следующему отопительному сезону - фото 1
Ремонт теплосетей. Фото: Официальный канал города

Напомним, недавно мы писали о тарифе на вывоз мусора в мае. А также о том, как будут латать воронку после прилета.

Одесса отопительный сезон ремонт Новости Одессы инфраструктура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама