Одессу готовят к следующему отопительному сезону - проводят ремонт на сетях

Ремонт на сетях. Фото: Официальный канал города

Одесские тепловики начали работы по подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону. Сейчас коммунальщики ремонтируют участок, который неоднократно подвергался повреждениям.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Ремонт на сетях

Сейчас специалисты работают над заменой магистральной сети диаметром 325 мм, а также заменой внутриквартальной коммуникации (219 мм). Объекты расположены под дорогой на проспекте Ярослава Мудрого. Необходимость проведения ремонта связана с неудовлетворительным состоянием тепловой трассы и регулярными повреждениями на указанном участке. В мероприятиях применяется техника, которую Одессе предоставили японские партнеры.

"Работы проводятся с помощью нового современного крана Kato CR250 грузоподъемностью 25 тонн и длиной стрелы до 40 метров, предоставленного предприятию в рамках сотрудничества с Jica (Япония)",— говорится в сообщении горсовета.

Ремонт теплосетей. Фото: Официальный канал города

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