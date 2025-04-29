Одесу готують до наступного опалювального сезону - проводять ремонт на мережах

Підготовка до опалювального сезону в Одесі вже розпочалася
Одеські тепловики розпочали роботи з підготування тепломереж до наступного опалювального сезону. Наразі комунальники ремонтують ділянку, яка неодноразово зазнавала пошкоджень.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Ремонт на мережах
Наразі спеціалісти працюють над заміною магістральної мережі діаметром 325 мм, а також заміною внутрішньоквартальної комунікації (219 мм). Об'єкти розташовані під дорогою на проспекті Ярослава Мудрого. Необхідність проведення робіт пов’язана з незадовільним станом теплової траси та регулярними пошкодженнями на вказаній ділянці. У заходах застосовується техніка, яку Одесі надали японські партнери.
"Роботи проводяться за допомогою нового сучасного крана Kato CR250 вантажністю 25 тонн та довжиною стріли до 40 метрів, наданого підприємству в рамках співпраці з Jica (Японія)", — йдеться у повідомленні міськради.
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