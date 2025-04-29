Одесу готують до наступного опалювального сезону - проводять ремонт на мережах

Ремонт на мережах. Фото: Офіційний канал міста

Одеські тепловики розпочали роботи з підготування тепломереж до наступного опалювального сезону. Наразі комунальники ремонтують ділянку, яка неодноразово зазнавала пошкоджень.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Ремонт на мережах

Наразі спеціалісти працюють над заміною магістральної мережі діаметром 325 мм, а також заміною внутрішньоквартальної комунікації (219 мм). Об'єкти розташовані під дорогою на проспекті Ярослава Мудрого. Необхідність проведення робіт пов’язана з незадовільним станом теплової траси та регулярними пошкодженнями на вказаній ділянці. У заходах застосовується техніка, яку Одесі надали японські партнери.

"Роботи проводяться за допомогою нового сучасного крана Kato CR250 вантажністю 25 тонн та довжиною стріли до 40 метрів, наданого підприємству в рамках співпраці з Jica (Японія)", — йдеться у повідомленні міськради.

Ремонт тепломереж. Фото: Офіційний канал міста

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на вивезення сміття у травні. А також про те, як будуть латати воронку після прильоту.