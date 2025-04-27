Пожежа на станції техобслуговування в Одесі — згоріла Tesla

В Одесі згоріла Tesla на станції техобслуговування — відео
В Одесі, в Пересипському районі, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Вогонь охопив автомобіль Tesla Carmax, який був у приміщенні.
Про це у суботу, 27 квітня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
В Одесі згоріла Tesla
Відомо, що вчора на вулиці Балківська, виникла пожежа в приміщенні станції технічного обслуговування. Полум'я охопило автомобіль Tesla Carmax, що був всередині. Загальна площа пожежі становила 20 кв. м.
Скільки пожежників працювало на місці події
Шість одиниць техніки та 28 вогнеборців оперативно виїхали на місце події. Пожежу швидко ліквідували, завдяки чому вдалося уникнути серйозних наслідків. На щастя, ніхто не постраждав і немає загиблих.
Причина пожежі, а також точний збиток, ще встановлюються. Вогнеборці продовжують працювати на місці інциденту для з'ясування всіх обставин події.
Нагадаємо, російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками, є постраждала. Також ми писали, що сьогодні до вечора обмежили рух автомобілів біля кладовищ.
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