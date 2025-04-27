Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі згоріла Tesla на станції техобслуговування — відео arrow

В Одесі згоріла Tesla на станції техобслуговування — відео

27 квітня 2025 11:13
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Пожежа на станції техобслуговування в Одесі — згоріла Tesla
Автомобіль, що згорів на СТО. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі, в Пересипському районі, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Вогонь охопив автомобіль Tesla Carmax, який був у приміщенні.

Про це у суботу, 27 квітня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

В Одесі згоріла Tesla

Відомо, що вчора на вулиці Балківська, виникла пожежа в приміщенні станції технічного обслуговування. Полум'я охопило автомобіль Tesla Carmax, що був всередині. Загальна площа пожежі становила 20 кв. м.

В Одесі згоріла Tesla на станції техобслуговування — відео - фото 1
Рятувальник гасить вогонь у приміщенні. Фото: ДСНС
В Одесі згоріла Tesla на станції техобслуговування — відео - фото 2
Рятувальник стоїть біля машини. Фото: ДСНС

Скільки пожежників працювало на місці події

Шість одиниць техніки та 28 вогнеборців оперативно виїхали на місце події. Пожежу швидко ліквідували, завдяки чому вдалося уникнути серйозних наслідків. На щастя, ніхто не постраждав і немає загиблих.

В Одесі згоріла Tesla на станції техобслуговування — відео - фото 3
Пожежа на СТО в Одесі. Фото: ДСНС

Причина пожежі, а також точний збиток, ще встановлюються. Вогнеборці продовжують працювати на місці інциденту для з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками, є постраждала. Також ми писали, що сьогодні до вечора обмежили рух автомобілів біля кладовищ.

Одеса пожежа ДСНС Новини Одеси автомобіль вогонь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама