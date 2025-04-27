Обмеження руху в Одесі 27 квітня біля кладовищ

Поліцейська машина біля кладовища. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Сьогодні, 27 квітня, в Одесі можливі обмеження руху транспорту поблизу кладовищ. Поліція посилить патрулювання для безпеки та порядку в день вшанування померлих. Водіїв просять бути уважними та завчасно планувати маршрути.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

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Обмеження руху в Одесі

За їхньою інформацією, рух буде обмежено до 19:00 години. Для забезпечення порядку та безпеки співробітники патрульної поліції контролюватимуть ситуацію на під’їздах до кладовищ та регулюватимуть дорожній рух. Також введуть заборону на паркування на окремих ділянках.

У Київському районі біля Таїровського кладовища обмежать рух на таких вулицях:

проспект Небесної Сотні — проспект Ярослава Мудрого;

дорога з боку Сухого лиману до кладовища.

Біля 2-го Християнського кладовища буде заборонено паркування вздовж проїжджої частини вулиці Люстдорфська дорога. На території Західного та Північного кладовищ організують односторонній рух для зручності пересування та уникнення заторів.

Нагадування для водіїв

Поліція також нагадує: під час масових заходів спецтранспорт має пріоритет на дорозі. Водії повинні поступатися дорогою автомобілям з увімкненими проблисковими маячками та сиренами.

Містян закликають бути уважними за кермом, не залишати автівки в недозволених місцях і планувати свої маршрути з урахуванням можливих затримок.

Нагадаємо, ми публікували графік безплатних автобусів до кладовищ в Одесі. Також ми писали про ситуацію з заторами на трасі Одеса-Рені.