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Безкоштовні автобуси до кладовищ в Одесі — який буде маршрут

25 квітня 2025 16:41
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Зміни в маршрутах транспорту Одеси на поминки — автобуси до кладовищ
Кладовище в Одесі. Фото: Новини. LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі 27 квітня 2025 року відмічатимуть День пам’яті померлих. У зв'язку із цим на маршрутах громадського транспорту буде організовано роботу автобусів у напрямку кладовищ міста.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Західне кладовище

У день пам'яті померлих в Одесі у напрямку кладовища "Західне" працюватимуть наступні маршрути:

  • № 288 (15 од.) Диткомбінат — кладовище "Західне",
  • № 280 (15 од.) вул. Архітекторська — кладовище "Західне".
  • № 201 (пл. Старосінна/залізничний вокзал — вул. Миколи Аркаса);  
  • № 233 (Тираспольське шосе (Два стовпи) — парк ім. Т. Г. Шевченка); 
  • № 6е (УДЦ "Молода гвардія" — 6-й км Овідіопольської дороги) від Двох стовпів буде проходити з заїздом до центрально входу кладовища "Західне").

Північне кладовище

До кладовища "Північне" буде збільшено кількість маршруток № 59 (вул. Марсельська — с. Красносілка) до 8 автобусів. Інтервал руху транспортних засобів на вказаному буде становити 10-12 хв.

"Додатково буде організовано роботу 4 автобусів для перевезення пасажирів від 7-ї станції Люстдорфської дороги по пр-ту Князя Ярослава Мудрого до Таїровського кладовища, розворот на світлофорі ж/к "Розенталь" й у зворотному напрямку", — додають у повідомленні міськради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові електрички Укрзалізниці. А також про маршрут Одеса — Київ.

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