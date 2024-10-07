Поезд Одесса — Киев меняет маршрут

Девочка в окне поезда. Фото: Укрзалізниця

Поезд №148/147 Одесса — Киев будет следовать в обход Черкасс и Борисполя. Новый маршрут будет действовать, пока будут продолжаться ремонтные работы на путях. Пассажирам предлагают воспользоваться пригородными поездами.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

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Изменения в движении

Поезд Одесса — Киев отправлением из Одессы с 22 октября по 3 декабря, отправлением из Киева с 23 октября по 4 декабря будет следовать измененным маршрутом — в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя.

Прибытие в Киев изменится и будет в 09:10. Обратно поезд будет отправляться из Киева в 16.55, прибывая в Одессу в 6.13.

Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы и с 6 декабря — из Киева.

Как добраться до Черкасс и Борисполя

Пассажиры, которые планируют следовать из Одессы в Черкассы, смогут пересесть на станции Им. Т. Шевченко на пригородный поезд №6022 Им. Т. Шевченко — Черкассы, в обратную сторону пассажиры из Черкасс смогут путешествовать по пригородному поезду № 6029 Черкассы — Им. Т. Шевченко и осуществить пересадку на рейс №147/148 в Одессу.

Пассажиры, которые планируют ехать из Гребенки и Борисполя в Одессу, смогут воспользоваться пересадкой на станции Киев-Пас из пригородного поезда №6819 Гребенка — Киев на поезд № 105 в Одессу. В обратную сторону пассажиры могут добраться до Киева поездом №106 с последующей пересадкой на поезд №6804 Киев — Гребенка.

Напомним, "Укрзалізниця" увеличит объемы перевозок в ЕС.

Также на одесском железнодорожном вокзале определились с песней, которая будет встречать поезда.