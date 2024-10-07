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Поїзд Одеса-Київ змінює свій маршрут — причини

7 жовтня 2024 12:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Потяг Одеса — Київ змінює маршрут
Дівчинка у вікні потягу. Фото: Укрзалізниця
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Поїзд №148/147 Одеса — Київ прямуватиме в обхід Черкас та Борисполя. Новий маршрут діятиме, поки триватимуть ремонтні роботи на колії. Пасажирам пропонують скористатися приміськими потягами. 

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Поїзд Одеса — Київ відправленням з Одеси з 22 жовтня по 3 грудня, відправленням з Києва з 23 жовтня по 4 грудня прямуватиме зміненим маршрутом — в обхід Черкас, Золотоноші, Гребінки та Борисполя. 

Прибуття до Києва зміниться і буде о 09:10. Зворотно поїзд відправлятиметься з Києва о 16:55, прибуваючи до Одеси о 6:13.

Завершення ремонтів та повернення до попередніх графіків та маршрутів очікується 5 грудня із Одеси та з 6 грудня — з Києва.

Як дістатися Черкас і Борисполя

Пасажири, що планують прямувати з Одеси до Черкас, зможуть пересісти на станції Ім. Т. Шевченка на приміський поїзд №6022 Ім. Т. Шевченка — Черкаси, у зворотний бік пасажири з Черкас зможуть подорожувати приміським поїздом № 6029 Черкаси — Ім. Т. Шевченка та здійснити пересадку на рейс №147/148 до Одеси. 

Пасажири, які планують їхати з Гребінки та Борисполя до Одеси, зможуть скористатися пересадкою на станції Київ-Пас з приміського поїзда №6819 Гребінка — Київ на поїзд № 105 до Одеси. У зворотний бік пасажири можуть дістатись до Києва поїздом №106 з подальшою пересадкою на поїзд №6804 Київ — Гребінка. 

Нагадаємо, Укрзалізниця збільшить обсяги перевезень до ЄС.

Також на одеському залізничному вокзалі визначилися з піснею, яка зустрічатиме потяги.

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