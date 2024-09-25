Пісня Монатіка не буде зустрічати поїзди в Одесі

Одеський залізничний вокзал. Фото: Facebook/Tatyana Shcherbakova

Пісня українського співака MONATIK "А що?" не звучатиме на Одеському вокзалі під час прибуття київських поїздів. Залізничники називають таку інформацію сарафанним радіо.

Про це повідомили на неофіційній сторінці у Facebook Одеського вокзалу.

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Розпоряджень не було

Начальник Одеського вокзалу Олег Кудашкін стверджує, що не отримував жодних письмових розпоряджень щодо заміни пісні. Відтак, на залізничному терміналі й надалі лунатиме пісня Леоніда Утьосова "У Чорного моря".

Повідомлення на неофіційній сторінці вокзалу

У пресслужбі "Укрзалізниці" також підтвердили, що мелодію не змінюватимуть. Втім, зазначили, що Монатік дійсно пропонував провести акцію та прокрутити пісню.

"Жодних договорів чи контрактів ніхто ні з ким не підписував", — наголосили залізничники.

Що було раніше

Про те, що пісня "А шо?" стане лейтмотивом поїздок до Одеси, повідомляв сам MONATIK. За його словами, пісня мала звучати щоденно на відправлення та прибуття фірмового поїзда №105/106 Київ — Одеса — Київ.

Саме цю пісню обрали, адже вона з моменту релізу очолює музичні чарти на всіх стрімінгових платформах та буцімто стала новим народним гімном для мешканців і гостей Одеси.

Нагадаємо, юна одеситка Злата Іванів зупинилася за пів кроку до перемоги у відборі на Дитяче Євробачення.

Також одесити обговорювали романтичну фотосесію спортсменки Анжеліки Терлюги з чоловіком у місті.